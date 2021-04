Covid: nasce sportello Confcommercio- Ats per gestione casi

Nasce lo Sportello Covid, un servizio di Confcommercio e Ats rivolto alle aziende in difficoltà perché o titolari o dipendenti siano risultati positivi al virus. Condivisa una procedura da seguire nella gestione dei casi Covid per fornire alle imprese indicazioni pratiche da attuare per prevenire la diffusione dell'infezione. Sarà poi l'Ats a mettere in carico i contatti stretti ai rispettivi medici di medicina generale.

"In un momento cruciale nella lotta al Covid 19, è necessaria la massima collaborazione di tutti i soggetti interessati nel favorire ed accelerare il processo di tracciamento e il conseguente isolamento fiduciario dei contatti stretti", ha spiegato il presidente di Confcommer-cio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti.

Secondo il Commissario dell'Ats Sardegna Massimo Temussi: "In questo periodo di difficoltà anche per coloro che si occupano di commercio e che continuano a mantenere le loro aziende attive, la collaborazione è fondamentale per riuscire a superare il momento di emergenza. Questi accordi tra enti servono proprio per velocizzare e facilitare l'accesso ai servizi e snellire la burocrazia".