Covid: Gimbe, + 56,8% casi in Sardegna in una settimana

La Sardegna, unica regione in zona bianca a metà marzo, mostra nella settimana 24-30 marzo un peggioramento dell'indicatore dei "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" con un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. E' quanto rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe secondo il quale nell'Isola, nel dettaglio dei numeri, presenta 871 casi per 100 mila abitanti in sette giorni e un incremento del 56,8% dei casi.

Nonostante siano saliti negli ultimi giorni i numeri dei ricoverati, restano, invece, sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e terapia intensiva (16%) occupati da pazienti Covid-19.