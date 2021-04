Covid: crescono arrivi, oltre 2.300 controlli in Sardegna

Sale, anche se di poco, il numero dei passeggeri in arrivo in Sardegna e di conseguenza aumentano i controlli in porti e aeroporti. nelle ultime 24 ore sono state 2.345 le verifiche fatte dal Corpo Forestale della Regione negli scali:1.275 nell'aeroporto di Cagliari e 98 in quello di Alghero; 714 nel porto di Olbia, 61 in quello di Porto Torres, 92 a Golfo Aranci, 78 a Cagliari e 27 a Santa Teresa di Gallura.

Sono stati effettuati anche 60 controlli nel territorio, con due contestazioni in provincia di Nuoro per "spostamento dal Comune senza giustificato motivo".