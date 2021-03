Vaccini: prima dose a 2000 pazienti fragili a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAR - Sono quasi 2.000 i pazienti fragili che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti covid nelle strutture ospedaliere dell'Azienda Brotzu.

In particolare 570 persone tra pazienti di Cardiologia e Cardioriabilitazione, 500 di Oncologia, 18 di Bariatrica, 245 di Neurologia, 300 di Nefrologia, 100 pazienti immunodepressi, 60 diabetici e 200 dializzati.

I dati sono stati forniti dall'Azienda "G. Brotzu" di Cagliari.

Intanto da oggi sul portale web di Sardegna Salute potranno iscriversi anche gli anziani nati nel 1942, 1943 e 1944 che non hanno alcuna esenzione per patologia, il cui nominativo verrà progressivamente inserito nel portale, dove occorre inserire i dati della propria tessera sanitaria. (ANSA).