Turismo: Solinas, Governo avvalora modello Sardegna

"Con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia abbiamo discusso di come poter conciliare in un momento di pandemia le giuste esigenze di comparti strategici per la Sardegna, come turismo e trasporti, per restituire loro una prospettiva di crescita. In questo senso fa piacere che il Ministro abbia avvalorato un modello, quello del passaporto sanitario, proposto da me già un anno fa e che ora diventa, a livello comunitario, il vero lasciapassare per la ripresa di una nuova normalità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, che questo pomeriggio ha incontrato a Cagliari il Ministro Garavaglia, dopo la tappa a Olbia.

"Abbiamo l'aspettativa - ha aggiunto Solinas - che questo possa diventare un modello che consenta la ripresa del traffico turistico e, con esso, di tutto il sistema economico e produttivo, senza dimenticare che anche gli aeroporti e tutto il comparto hanno subito perdite fortissime e grazie a questa soluzione potranno riprendere gradualmente un'attività sempre più intensa".