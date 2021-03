Federalberghi Sardegna, tempi stretti per l'estate

"Non c'è più tempo: non possiamo aspettare per programmare la stagione 2021: nei prossimi giorni dovremo per forza mettere a sistema ogni paletto che ci consentirà di gestire il 2021 come una stagione migliore di quella precedente". Ne è sicuro il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca che ha partecipato all'inaugurazione del primo Health Testing Center aeroportuale italiano, nello scalo di Olbia, allestito dalla società di gestione dello scalo, la Geasar, e dall'ospedale privato del Qatar Mater Olbia.

"L'Htc è il modello in cui noi crediamo e che abbiamo sempre proposto - aggiunge - l'interlocuzione odierna col ministro è stata positiva, ha dato risposte coerenti con quello che è un progetto strutturale". Ora però, precisa Manca, "aspettiamo di vedere effettivamente se le risposte si trasformeranno in azioni".