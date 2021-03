Trivano re del mercato immobiliare sardo anche in pandemia

È il trivano il re del mercato immobiliare sardo: è la tipologia di casa più offerta e più richiesta anche in piena emergenza Covid. Lo dice l'analisi condotta dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa e relativa al periodo che va dal luglio dello scorso anno a gennaio 2021. Un dato, quello dei principali centri dell'isola, in linea con quanto accade nelle grandi città del resto d'Italia. A Cagliari e Sassari la metà degli acquirenti cerca soprattutto appartamenti con tre stanze. A Carbonia la percentuale sale sino a superare il 75 per cento: tre su quattro desiderano il trivano.

Nel report della domanda, al secondo posto c'è sempre il quadrivano, tallonato però dal bilocale. Ricerca di nicchia per monovani e pentavani: a Cagliari cercano questa tipologia di casa solo il 2,7 e il 3,8 per cento dei potenziali acquirenti.

L'offerta più o meno non è molto lontana dalla richiesta. Le percentuali si abbassano, ma a Cagliari, ad esempio, è il 37,6 per cento dei venditori a proporre questa tipologia di casa. Anche Sassari più o meno allineata al capoluogo: gli affari proposti riguardano oltre il quaranta per cento proprio i trivani.

A Cagliari e Sassari poi si registra un tentativo di mettere sul mercato case troppi grandi: i pentavani in vendita nel capoluogo sono l'11 per cento del locale (ma la domanda di ferma al 3,8 per cento). Mentre a Sassari si sale al 19 per cento. Con la domanda però lontana di diciassette punti percentuali.