Garavaglia, riaprire ai turisti internazionali

"Il turismo nazionale serve per sopravvivere, per correre c'è bisogno di quello internazionale". L'ha sostenuto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo al dibattito su turismo e misure sanitarie, a margine del primo Health Testing Center aeroportuale italiano, nello scalo di Olbia, allestito dalla Geasar, società di gestione, e dall'ospedale privato del Qatar Mater Olbia. "Sabato saremo a Malpensa per accogliere il primo volo Covid free - annuncia - È fondamentale per far ripartire in tutta Italia il turismo internazionale che i controlli non procedano più con iniziative improvvisate: Olbia è all'avanguiardia".