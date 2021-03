Covid: quasi duemila controlli in scali Sardegna, 6 sanzioni

A pieno regime i controlli del Corpo forestale nei porti e aeroporti della Sardegna per frenare la diffusione del Coronavirus: tra lunedì 29 e marted' 30 marzo sono stati eseguite complessivamente 1.884 verifiche, sei le sanzioni elevate ad altrettante persone in ingresso nell'Isola per non essersi registrate nell'app "Sardegna Sicura".

648 i controlli all'aeroporto di Cagliari, 452 in quello di Alghero, 541 le verifiche nel porto di Olbia, 110 a Porto Torres, 79 a Cagliari e 54 a Santa Teresa di Gallura, dove sono scattate le sei sanzioni. Il Corpo forestale ha eseguito anche 22 controlli sul terrtorio regionale.