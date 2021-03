Cagliari, 2,8 mln di euro per restauro edifici di culto

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAR - Lavori per circa 2,8 milioni di euro saranno eseguiti per mettere in sicurezza, restaurare e conservare gli edifici di culto del Cagliaritano che fanno parte del Fec (Fondo edifici di culto). Ed il primo intervento di manutenzione interesserà , a breve, la Basilica di "Nostra Signora di Bonaria".

Oggi il prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, ha presieduto una riunione in videoconferenza dedicata alla programmazione degli interventi. Erano presenti monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo della Diocesi di Cagliari, i sindaci di Cagliari e Iglesias, Paolo Truzzu e Mauro Usai, la soprintendente Maura Picciau e Vittorio Rapisarda, provveditore Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

"L'incontro - spiegano dalla Prefettura - è stato convocato per mettere a sistema, le diverse sinergie tra attori pubblici, istituzionali e privati, interessati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico".

Il ministero dell'Interno ha attivato le misure previste dal piano nazionale Recovery Fund (Cluster: Next Generation EU) e il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (Pnnr) "Valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale", proprio per poter avviare la tutela dei beni immobili che fanno parte del Fec. Nel corso dell'incontro di oggi sono stati analizzati i progetti predisposti dalla Soprintendenza in cui sono stati previsti interventi per 2,8 milioni di euro entro il triennio 2021/2023, tra i primi quello alla Basilica di Bonaria. (ANSA).