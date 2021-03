Auto fa inversione e centra moto, centauro in fin di vita

Un motociclista 38enne di origini campane, ma residente a Olbia, è ricoverato in fin di vita all'ospedale della cittadina gallurese dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla sopraelevata alla periferia della città. L'uomo si è trovato improvvisamente la strada tagliata da una Volkswagen Up guidata da una donna, che stava facendo una inversione a U sulla carreggiata. Per il motociclista è stato impossibile evitare lo scontro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e le pattuglie della Polizia stradale che hanno eseguito i rilievi e stanno accertando le responsabilità dell'incidente. Il ferito, trasportato al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una grave emorragia interna.