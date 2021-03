Vertice di maggioranza con Solinas, i nodi prima dell'Aula

Riforma degli Enti locali, gestione della Sanità, rimpasto in Giunta e le problematiche relative alla recente impugnazione del Piano casa. Sono i temi all'ordine del giorno del vertice di maggioranza in corso in Consiglio regionale a Cagliari, presenti il governatore Christian Solinas, gli assessori e i consiglieri regionali del centrodestra. Assenti i Riformatori ancora sull'Aventino per la mancata nomina dell'assessore dei Lavori pubblici a tre mesi dalla scomparsa di Roberto Frongia. Per questo motivo, ma anche per la storica battaglia contro le Province, i consiglieri Michele Cossa, Aldo Salaris e Sara Canu non parteciperanno nemmeno alla seduta pomeridiana dell'Aula.

Il testo unico degli enti locali è entrato in Aula all'inizio di marzo ma la discussione è stata interrotta due settimane fa a tre articoli dalla fine. Il nodo ancora da sciogliere riguarda il futuro della città metropolitana di Cagliari che passerà da 17 a 71 Comuni. Solinas è per il commissariamento, Fratelli d'Italia per la continuità dell'attuale gestione in capo al sindaco metropolitano Paolo Truzzu, anche lui esponente di Fdi.

Dopo una serie di interlocuzioni l'accordo sembra raggiunto e stasera la Giunta dovrebbe presentare un emendamento che prevede la nomina di un commissario liquidatore per la Provincia del Sud Sardegna, mentre resterebbe in piedi il Consiglio della Città metropolitana.

L'intesa di massima, comunque, dovrà superare la prova dell'Aula e soprattutto del voto segreto che di sicuro sarà chiesto dalle opposizioni. E l'esito dipenderà anche da come saranno risolte le altre questioni che stanno generando attriti in maggioranza, oggi all'esame del vertice. Il leader dell'Udc Giorgio Oppi ha chiesto chiarimenti sulle nomine post riforma sanitaria che, a suo modo di vedere, ha creato dirigenti di serie A (come il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi) e di serie B: recentemente il decano dell'Aula ha detto che "il contegno dell'Udc nella prossima seduta del Consiglio dipenderà dal vertice di maggioranza".

Un peso specifico avranno anche le garanzie che i centristi cercano in vista del rimpasto programmato per la fine della primavera. L'Udc è passato da tre a sette consiglieri e chiede almeno un altro assessorato di peso, e probabilmente l'anticipo della verifica di Giunta. Nei giorni scorsi il presidente della Regione ha chiarito che non necessariamente ai Lavori pubblici, al momento l'unica casella vacante, sarà confermato a un esponennte dei Riformatori.