Pasqua: da Coldiretti 20 tonnellate di cibo agli indigenti

Venti tonnellate di cibo made in Italy per le famiglie sarde indigenti. Sono arrivati oggi a Oristano per iniziativa della Coldiretti che ha distribuito in tutta Italia i prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende agricole associate: pasta e riso, pane carasau, pecorino, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott'olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e caciotte.

Sono circa ventimila le famiglie italiane povere piegate dall'emergenza Covid. "Crisi che non ha lasciato indenne la Sardegna - afferma il direttore regionale di Coldiretti Luca Saba - realtà economica già fragile che ha visto allargare la fascia di popolazione con difficoltà economiche con un aumento esponenziale dei bisogni e delle richieste soprattutto di beni alimentari. Una crescita del disagio sociale che ha coinvolto fasce prima estranee al fenomeno". I 400 pacchi solidali arrivati a Oristano, cosi come avvenuto a Natale, saranno distribuiti con il coinvolgimento dei responsabili ecclesiastici di Coldiretti Sardegna e di numerosi preti e comunità consentendo di distribuirli fra le persone che davvero soffrono e spesso sono invisibili.