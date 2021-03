Olbia, impresa digitale cerca personale anche in "presenza"

(ANSA) - OLBIA, 30 MAR - Trenta collaboratori in tutta Italia. E ora è alla ricerca di nuove figure da inserire in organico. Con una particolare attenzione al personale sardo. Non solo. L'obiettivo è quello di riportare le persone dall'online all'offline, all'interno delle attività fisiche.

Due scommesse in controtendenza: partono dalla Socialness, azienda di Olbia che da cinque anni si occupa di imprenditoria digitale. Oltre a un presidio a Milano dove sono aperte le candidature per cinque sales account, per la sede centrale della società di Olbia si concentra la ricerca di un responsabile contact center, un operatore contact center, un consulente digitale di vendita e quattro social editor.

L'obiettivo - spiega il Ceo Tino Bassu - è quello di aiutare le imprese locali a operare un cambio radicale di prospettiva: accrescere le competenze nel marketing e intraprendere la trasformazione digitale diventano un imperativo. Questo vale soprattutto per le piccole realtà locali che hanno necessità di affermarsi nei confronti della concorrenza, creare un rapporto diretto con la clientela e far emergere i loro tratti distintivi imponendosi come punti di riferimento sul territorio. È questo aspetto che differenzia il nostro metodo da tutti gli altri".

Socialness è attiva anche nella divulgazione gratuita di strategie per attività e microimprese attraverso eventi digitali gratuiti. "Oggi saper fare marketing in modo corretto- conclude Bassu- è imprescindibile per le imprese locali, soprattutto in chiave digitale. Le chiavi di volta per la ripresa dei prossimi mesi saranno riuscire ad affermare la propria presenza online, puntare sulla promozione del messaggio al giusto target nelle vicinanze, fidelizzare i propri clienti, aumentare il valore di ogni acquisto, definire il posizionamento, creare nuovi contatti e disporre di strumenti utili a misurare in modo concreto i risultati ottenuti". (ANSA).