Donna di 79 anni dispersa ad Aglientu, proseguono ricerche

Vanno avanti da quasi 24 ore le ricerche di una donna di 79 anni residente in Portogallo, di cui si sono perse le tracce ieri in località San Silverio, nel territorio di Aglientu, nell'alta Gallura.

Il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico della Sardegna si è attivato in seguito all'allarme lanciato dalla conoscente con cui la dispersa era uscita di casa per una passeggiata al mare.

La persona che era con lei e l'ha persa di vista ha allertato immediatamente le forze dell'ordine e sono scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco.

Operano sul campo anche i carabinieri del comando di Santa Teresa di Gallura e Aglientu, la compagnia barracellare di Badesi, unità cinofile dei vigili del fuoco e personale del corpo forestale di Luogosanto.