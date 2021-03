Vaccini:Solinas,in Sardegna forte accelerazione ora più dosi

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAR - "La Sardegna ha impresso un'importante accelerazione alla campagna di vaccinazione anti-Covid a testimonianza della capacità del nostro sistema, altamente efficiente, e che sarebbe in grado di procedere ancora più velocemente se il quantitativo di dosi a nostra disposizione fosse più elevato". Così il presidente della Regione Christian Solinas che alle 17 prenderà parte alla Conferenza delle Regioni, alla presenza di Mario Draghi e del commissario Figliuolo.

"Nell'Isola - ricorda il governatore - sono ancora bloccate 13 mila dosi del siero AstraZeneca poste sotto sequestro, che continuano però a essere computate fra le dosi a nostra disposizione. A oggi se la quota di questi vaccini fosse scorporata dal totale, il dato della Sardegna supererebbe l'80% delle dosi inoculate su quelle ricevute". Secondo Solinas, "la macchina è efficiente ma il vero tema resta quello del numero di vaccini distribuiti alla nostra Regione, inferiore alle aspettative e ancora troppo esiguo. Con un numero più congruo di dosi potremmo veramente immunizzare l'intera popolazione in tempi rapidi, consentendo un ritorno a una nuova normalità, con grande beneficio in termini sanitari ed economici", ha concluso il presidente, ribadendo come la Sardegna sia tra le poche Regioni ad avere immunizzato tutto il personale sanitario.

