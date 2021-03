Vaccini: una performance-provocazione per campagna sicura

Quindicimila siringhe ricopriranno il suo corpo nudo. Con la performance dal titolo "60 Milioni" Nicola Mette, artista sardo noto per le sue iniziative di denuncia e provocazione, lancia un monito a governi e case farmaceutiche per ridurre i tempi di somministrazione dei vaccini anti Covid e garantire a tutte le fasce della popolazione una campagna sicura. Il 10 aprile alle 11 sarà davanti al DanceHaus Susanna Beltrami, in via Tertulliano 70 a Milano, per dare vita ad una performance di forte impatto visivo.

Sessanta milioni equivale al numero della popolazione italiana, secondo gli ultimi dati Istat, numero che ogni giorno scende per via dei morti di Coronavirus. "60 Milioni" fa seguito a "Urbi er Orbi", esibizione che l'artista di Sindia (nuoro) ha realizzato il 4 luglio 2020 nelle strade di Milano e poi a Londra. "Una denuncia nei confronti di politici come Boris Johnson, Trump e Bolsonaro - spiega Nicola Mette - senza tralasciare lo scenario nazionale puntando il dito contro Attilio Fontana, Giulio Gallera, oggi Letizia Moratti, ed il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per la cattiva gestione dell'emergenza sanitaria, che prosegue come testimoniato dagli ultimi fatti di cronaca".