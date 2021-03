Sempre più Comuni Sardegna in lockdown, ora sono nove

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAR - A poche ore dall'istituzione della zona rossa a Gavoi, nel Nuorese, un altro Comune si appresa ad entrare in lockdown. Lo annuncia su Facebook la sindaca di Villa San Pietro (città Metropolitana du Cagliari), Marina Madeddu che già ieri aveva chiuso le scuole cittadine.

"Vi anticipo che sto predisponendo l'ordinanza di istituzione della zona rossa (ai sensi del DCPM del 2 marzo 2021): sarà in vigore per 14 giorni a partire da domani. Appena possibile seguiranno le specifiche". Diventano così nove i Comuni dell'Isola che sono in zona rossa: Villa S. Pietro, Sarroch, Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono, Uri e Pozzomaggiore. (ANSA).