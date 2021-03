Scioperi: stop autotrasporto Sardegna, Cgil 100% adesioni

(ANSA) - PORTO TORRES, 29 MAR - Anche in Sardegna proteste e presidi per la due giorni di sciopero nazionale indetta dai sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale della logistica e dell'autotrasporto e trasporto delle merci.

Sit in A Cagliari, davanti alla Capitaneria di Porto e la sede di Confindustria, e a Porto Torres, ai cancelli dello scalo marittimo di Porto Torres. Secondo i dati forniti dal segretario generale della Filt Sardegna Arnaldo Boeddu, la percentuale degli aderenti allo sciopero, in molti casi, ha sfiorato il 100%.

"Visto il risultato della prima delle due giornate di sciopero non c'è più alcuna giustificazione rispetto all'atteggiamento dilatorio messo in atto dalle controparti - sottolinea Boeddu - Si deve andare speditamente al rinnovo del contratto scaduto da oltre 14 mesi per quei lavoratori che, sino a pochi mesi or sono, sono stati da tutti considerati eroi per aver garantito l'approvvigionamento delle merci".

"Se le associazioni datoriali, che rappresentano la quasi totalità delle grandi medie e piccole imprese, pensano di continuare a percorrere la strada della riduzione dei diritti, della precarizzazione del mercato del lavoro, nella abolizione degli scatti anzianità, nella diminuzione del numero delle giornate di ferie e dei permessi e nell'abolizione del pagamento delle festività, oggi - attacca Boeddu - hanno avuto solo un primo segnale. Nessun datore di lavoro può pensare di mettere in discussione la clausola sociale, strumento indispensabile per garantire continuità lavorativa e di reddito, nè pretendere ritmi di lavoro impossibili da sostenere". (ANSA).