Covid: salgono a 9 Comuni sardi in lockdown,

A poche ore dall'istituzione della zona rossa a Gavoi, nel Nuorese, un altro Comune si appresa ad entrare in lockdown. Lo annuncia su Facebook la sindaca di Villa San Pietro (città Metropolitana du Cagliari), Marina Madeddu che già ieri aveva chiuso le scuole cittadine. "Vi anticipo che sto predisponendo l'ordinanza di istituzione della zona rossa (ai sensi del DCPM del 2 marzo 2021): sarà in vigore per 14 giorni a partire da domani. Appena possibile seguiranno le specifiche".

Nell'ultima settimana Gavoi ha visto incrementare i contagi da Covid 19 in maniera esponenziale: sono poco meno di 80 i casi accertati giorno dopo giorno e si teme che i numeri possano crescere ancora. Per questo il sindaco Salvatore Lai ha ritenuto urgente emanare l'ordinanza di chiusura del paese da oggi fino al 6 aprile. E ora chiede all'Ats screening di massa per contenere la diffusione del virus.

"Abbiamo dovuto adottare una serie di misure molto severe quando abbiamo visto crescere i casi che ora oscillano intorno a un numero tra i 70 e gli 80. La situazione generale fa temere per un incremento di questi numeri, già molto elevati", ha detto all'ANSA il primo cittadino, secondo il quale "ci sono le condizioni per uno screening diffuso di tamponi molecolari. In questo modo possiamo chiarire le dimensioni del fenomeno e quindi fare gli opportuni interventi sanitari. Ho posto più volte queste richieste alle autorità regionale e provinciali - ha aggiunto il sindaco - ma la loro risposta è che la situazione è sotto controllo, cosa che a noi non pare. Ciò che manca è una diagnosi del paziente Gavoi da parte della Ats, da cui far derivare i necessari interventi di tipo sanitario".

In lockdown si sono anche Sarroch (Cagliari), Samughero (Oristano), Sindia (Nuoro), Bono, Golfo Aranci, Uri e Pozzomaggiore, nel Sassarese.