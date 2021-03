Covid: generi alimentari donati da Capitaneria a Caritas

Numerosi generi alimentari sono stati donati dalla Guardia costiera di Cagliari alla Caritas per destinarli alle famiglie in difficoltà, maggiormente colpite dalle conseguenze della pandemia. Gli scatolini pieni di cibo, raccolti dalle famiglie dei militari della Capitaneria di porto, sono stati consegnati al direttore della Caritas di Cagliari, don Marco Lai. L'iniziativa, voluta dal direttore marittimo Mario Valente e dal cappellano militare don Gianmario Piga, ha coinvolto non solo la Capitaneria di Cagliari, ma anche quelle di Arbatax a Bosa, che hanno già avviato identiche iniziative a supporto delle Caritas locali.