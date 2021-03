Focolaio in ospedale Bosa e Samugheo proroga lockdown

Oristanese osservato speciale per i contagi da Covid-19. All'ospedale Mastino di Bosa si registra un focolaio tra i pazienti: 14 casi su 20 ricoverati, mentre nessuno degli operratori sanitari, tutti vaccinati, è stato colpito dal virus. Tutti i 14 pazienti sono stati trasferiti nei reparti Covid allestiti negli ospedali di Ghilarza, Alghero e Nuoro.

Emergenza continua, invece, a Samugheo, uno dei sette comuni della Sardegna in zona rossa. Il sindaco ha prorogato il lockdown sino al 6 aprile e per certi versi lo ha inasprito dopo la comunicazione del servizio Igiene Pubblica sull'ulteriore incremento dei casi positivi al virus Sars-Cov-2, passati da 10 casi del 22 marzo a 57 accertati ieri. Nella comunicazione alla popolazione il primo cittadino Basilio Patta ha evidenziato "il coinvolgimentio di classi di età quasi esclusivamente giovani".

Oltre alla chiusura di tutte le attività, tranne quelle essenziali, il sindaco ha disposto lo stop all'asporto e consegne a domicilio per gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e la chiusura del mercato settimanale del venerdi oltre a sospendere il commercio in forma itinerante. Vietati "il porto e la detenzione di bottiglie, contenitori di vetro nonché dilattine in metallo e bottiglie di plastica, o di qualsiasi altro contenitore detenuti ai fini del consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dell'intero territorio comunale". Inoltre una raccomandazione agli studenti delle scuole superiori di "non recarsi a scuola ma rimenere assolutamente a casa".

Una buona notizia arriva, però, dalla campagna vaccinale. Ieri all'ospedale San Martino di Oristano si è svolto il v-day dedicato agli ultraottantenni, organizzato dalla Assl in collaborazione con il Comune. All'appello hanno risposto 1200 persone del capoluogo. Nelle operazioni sono stati coinvolti circa 40 operatori sanitari, fra medici, infermieri, assistenti sanitari ed altrettanti sono stati i volontari. E mercoledì 31 potrebbe essere inaugurato il nuovo hub vaccinale al palazzetto dello sport.