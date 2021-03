Casi di Covid in classe, chiuse le scuole ad Alghero

Scoppiano focolai di covid nelle scuole di Alghero ed il Servizio di Igiene Pubblica dell'Ats ha disposto la chiusura e la quarantena per una decina di classi degli istituti primari e secondari a causa di molti casi positivi riscontrati fra gli studenti. Una situazione preoccupante che ha spinto il sindaco Mario Conoci a chiudere con un'ordinanza tutte le scuole con due giorni di anticipo rispetto alle vacanze di Pasqua, per prevenire il diffondersi di ulteriori contagi.

Le classi messe in quarantena sono sia nelle scuole dell'infanzia, sia in quelle primarie e anche negli istituti superiori. In una scuola dell'infanzia sono stati messi in isolamento gli alunni di una intera sezione. Comune e autorità sanitarie monitoreranno la situazione in questi giorni e, se non dovesse registrarsi un peggioramento dei dati, le scuole riapriranno regolarmente l'8 aprile, al termine delle vacanze pasquali.