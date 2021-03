Covid: controlli agli arrivi in Sardegna, 19 contestazioni

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAR - Salgono a 19 (10 a Cagliari, 6 ad Olbia e 3 a Golfo Aranci) le contestazioni fatte, per mancanza di giustificato motivo, dal Corpo forestale della Regione durante i controlli sugli arrivi in Sardegna in porti e aeroporti. Complessivamente sono tra il 27 e il 28 marzo sono stati effettuate 2.543 verifiche negli scali aeroportuali e portuali: 917 nell'aeroporto di Cagliari e 313 in quello di Alghero; 687 nel porto di Olbia, 204 in quello di Porto Torres, 162 a Cagliari, 170 a Golfo Aranci. Sono stati fatti anche 98 controlli nel territorio, con due contestazioni a Nuoro per "allontanamento ingiustificato".

A seguito delle notifiche, gli intestatari delle contestazioni rischiano di pagare sanzioni salate. (ANSA).