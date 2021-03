Covid: calo contagi in Sardegna (164), tasso positività 1,6%

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAR - Calo dei contagi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore a fronte di 9.725 tamponi sono stati riscontrati 164 casi di positività al Covid-19 (44.854 complessivamente dall'inizio dell'emergenza), 120 in meno del giorno precedente e con un tasso di positività del 1,6%.

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano anche tre decessi (1.229 in tutto).

Sono, invece, 200 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 31 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747.

I guariti sono complessivamente 29.461 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 186.

Sul territorio, dei 44.854 casi positivi complessivamente accertati, 11.286 (+86) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.025 (+24) nel Sud Sardegna, 3.695 (+3) a Oristano, 8.781 (+13) a Nuoro, 14.067 (+38) a Sassari.

