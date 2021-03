Cinema: due premi per "L'ultima habanera" a Cortinametraggio

Doppio riconoscimento per "L'ultima habanera". Il corto di Carlo Licheri vince il premio "Mymovies dalla parte del pubblico" a Cortinametraggio e si aggiudica anche il Premio Carpenè Malvolti alla Miglior Attrice Young assegnato da Teresa Razzauti a Enrica Mura per la sua interpretazione ex aequo con Petra Valentini per Estranei di Federico Mottica. Il festival diretto da Maddalena Mayneri, tra i più importanti in Italia dedicato ai corti cinematografici, è giunto alla sua 16/a edizione.

La vicenda narrata dal regista e sceneggiatore nuorese si staglia sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. All'interno di una radio cagliaritana in un rifugio antiaereo, le vicende sentimentali di Ciccio e Bruna, annunciatore e attrice radiofonica, creano scompiglio durante le regolari trasmissioni, il giorno in cui viene annunciata la fine del conflitto. Nel cast, oltre a Enrica Mura, Stefano Cancellu, Diego Pani, Giaime Mannias.

Tra le recensioni degli utenti arrivate su MYmovies, L'ultima habanera di Carlo Licheri vince perché: "Bellissimo e simpaticissimo, con un fascino vintage" e "Per il grande lavoro di recitazione e di organizzazione tecnica. Per la scelta di girare in unica sequenza e conseguente naturalezza e coerenza nella vicenda e nella continuità sonora". Il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all'associazione di beneficenza cortinese Emma's Children Onlus.