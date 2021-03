Covid: balzo dei contagi in Sardegna, 284 ma su 21mila test

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Balzano a quota 284 i contagi da Covid in Sardegna: per trovare numeri così alti nell'Isola bisogna tornare indietro sino a metà gennaio. E' anche vero che il tasso di positività, ieri oltre il 10%, scende bruscamente all'1,3% per effetto dello screening di massa in 33 comuni del sud Sardegna. Complessivamente infatti sono stati effettuati 21.461 tamponi in 24 ore. Nell'aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano anche tre nuovi decessi (1.226 in tutto). Continuano a risalire anche i ricoverati: ora sono 189 i pazienti attualmente in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 30 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.686. I guariti sono complessivamente 29.373 (+48), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 186.

Sul territorio, dei 44.690 casi positivi complessivamente accertati, 11.200 (+111) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.001 (+11) nel Sud Sardegna, 3.692 (+35) a Oristano, 8.768 (+28) a Nuoro, 14.029 (+99) a Sassari.

