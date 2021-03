Rapina in centro Cagliari, bandito inchiodato da telecamere

È stato scoperto dopo aver rubato uno smartphone su un furgone e per assicurarsi la fuga ha spruzzato contro la vittima lo spray al peperoncino. È stato arrestato l'algerino 21enne responsabile della rapina messa a segno il 5 marzo scorso in via Roma a Cagliari. Il giovane era salito su un furgone parcheggiato e aveva rubato un cellulare, ma il titolare lo aveva scoperto e bloccato. Per difendersi e fuggire l'algerino aveva spruzzato lo spray al peperoncino, accecandolo. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e la vittima aveva fornito una dettagliata descrizione del rapinatore.

I militari della Stazione di Cagliari-Stampace, dopo un'accurata indagine e dopo aver visionato i video delle telecamere di sorveglianza sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore che ieri è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare. Adesso si trova in carcere a Uta.