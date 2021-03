Pestaggi e caos in centro a Sassari, daspo urbano per 15enne

Daspo urbano per un ragazzo di 15 anni protagonista di pestaggi, schiamazzi e resistenza a pubblico ufficiale: per un anno il quindicenne dovrà osservare il "divieto di accesso o anche il solo stazionamento nei pressi di esercizi pubblici di somministrazione anche per asporto, di bevande alcooliche di qualsiasi genere, e locali di pubblico trattenimento, ubicati nel centro urbano della città di Sassari e delimitati all'interno di un ampio perimetro ben circoscritto".

Lo ha disposto il questore di Sassari in seguito a una serie di movimentati episodi accaduti nel centro storico del capoluogo turritano, culminati lo scorso fine settimana in un pestaggio di gruppo subito da un passante in via Mercato. All'arrivo della Polizia il gruppo di circa 40 teppisti si è dileguato, ma gli agenti sono riusciti a bloccare il 15enne, principale autore della violenta aggressione. Il ragazzo ha opposto resistenza, strattonando, scalciando e spintonando gli agenti, provocando lesioni a uno di loro. Il 15enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per resistenza pluriaggravata aggravata a pubblico ufficiale, lesioni e minacce gravi e affidato ai propri genitori. Poi per lui è arrivato anche il provvedimento del questore con il Daspo urbano.

Il pestaggio era avvenuto al culmine di una situazione di progressivo degrado segnalata alla Questura di Sassari dagli abitanti della zona. I residenti lamentano che le vie del centro storico sono diventate meta di bivacco e stazionamento di decine di giovanissimi, prevalentemente durante il fine settimana, dediti a ubriacarsi, fare schiamazzi, imbrattare con immondizia, bottiglie e cocci di vetro, escrementi e urina, e infine, arrecando continuo disturbo, molestie e minacce alla popolazione residente e ai passanti che tentano di rimproverarli. Sono in corso indagini volte all'identificazione dei restanti partecipanti ai disordini.