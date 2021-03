Nel 2023 terza linea metro leggera a Cagliari, via ai lavori

Nel 2023 Cagliari avrà la linea 3 della metropolitana leggera che collega il centro della città fino a Monserrato. Oggi il presidente della Regione Christian Solinas e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu hanno annunciato e illustrato la consegna e l'avvio dei lavori del nuovo tratto.

Sei fermate da piazza Matteotti a piazza Repubblica (Stazione, Municipio, Darsena, Lussu, Bonaria, San Saturnino), ovvero due chilometri e mezzo da realizzare in 836 giorni per un costo di 26 milioni di euro. Domani l'Arst, che gestisce e coordina i lavori, consegnerà le chiavi per l'apertura del cantiere in piazza Matteotti alla ditta che si è aggiudicata l'appalto. Si tratta di un'associazione temporanea di imprese, il Consorzio Integra. Da sempre l'opera è ritenuta strategica dalla Regione e dal Comune per lo sviluppo della città. "Mi sta particolarmente a cuore - ha detto il governatore Solinas - perché è stata programmata quando ero assessore regionale ai Trasporti nel 2012, e trovammo allora i fondi per il tratto che collegherà piazza Repubblica e piazza Matteotti". L'opera, ha sottolineato, è "importantissima perchè consente di diminuire in maniera significativa i flussi di traffico veicolare, dal momento che chiunque arriverà dall'hinterland cagliaritano avrà la possibilità di raggiungere i poli nevralgici della città senza utilizzare l'automobile".

Per il sindaco Truzzu si tratta di "una svolta epocale: con la realizzazione di questo tratto della metro diamo gambe al progetto che abbiamo sempre avuto come amministrazione, ovvero collegare la città al mare". Secondo l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, "l'investimento è assolutamente strategico per Cagliari, è green ed è il primo di questo genere: il futuro delle città è senza il traffico automobilistico nei centri e con tempi di percorrenza certi".