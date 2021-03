Covid:test scalo Olbia da 31/3 con Mater per ripresa turismo

Mercoledì 31 marzo diventerà operativo il centro screening per il Covid 19 all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia. L'Health Testing Center sarà realizzato e gestito dal Mater Olbia, l'ospedale privato del Qatar, e sarà la prima struttura del genere ad aprire i battenti in un aeroporto italiano. Un modello che potrebbe estendersi al resto delle aerostazioni della Sardegna e della Penisola, tanto che all'inaugurazione è stato invitato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Non è ancora sicura la sua presenza a Olbia, ma il rappresentante del Governo dovrebbe collegarsi in streaming con la cerimonia di avvio delle operazioni.

Alcuni giorni fa è stato lo stesso ministro ad annunciare al Tg2 Rai l'avvio del servizio: "Il 31 marzo all'aeroporto di Olbia inaugureranno il centro di screening e così si potrà andare e tornare dalla Sardegna in sicurezza, una sicurezza non solo per i cittadini sardi ma anche per i turisti". Il centro screening sarà aperto a tutti, e non solo ai passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto gallurese.

Si tratta di un servizio a pagamento organizzato in collaborazione tra Mater Olbia e Geasar, la società di gestione dello scalo Costa Smeralda. Si potranno effettuare due tipi di tampone molecolarie: uno con risultato in 6 ore e uno in 24.

Disponibile anche il test antigenico col quale si ottiene una risposta dopo appena 30 minuti. Prenotazioni e pagamenti si effettueranno on line.