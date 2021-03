L'Aci Rally Italia Talent 2021 riparte dalla Sardegna

Pronta al via l'edizione 2021 dell'AciRally Italia Talent che riparte dalla Sardegna. Nel fine settimana del 26, 27 e 28 marzo si svolgerà sua Pista del Corallo di Alghero la prima Selezione della ottava edizione del Grande Fratello dei Motori che vede ancora Suzuki come sua Auto Ufficiale mettendo a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo.

Tante le novità di questa 8^ edizione che con ACI e Suzuki promuovono in pista la transizione dei giovani alla mobilità elettrificata e sostengono la passione dei disabili. Rally Talent Ability: per la prima volta, grazie all'iniziativa Rally Talent Ability, affiliata all'Aci e riconosciuta dal Coni, gli amici disabili potranno partecipare, gratuitamente, a tutte le fasi di Aci Rally Italia Talent sfidando gli altri concorrenti ad armi pari grazie a una Suzuki Swift speciale messa a loro disposizione da Suzuki Italia, con un allestimento particolare, studiato con la collaborazione dell'azienda Handytech di Moncalvo d'Asti. Largo ai giovani: in questa edizione Aci Rally Italia Talent integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da Aci E Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid. Scopri il Rally che c'è in te: questo è in due parole Aci Rally Italia Talent, un Format sportivo ideato nel 2014 da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con Aci Sport, aperto a tutti, con o senza esperienza di gare, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, in particolare a chi non ha mai corso e aperto anche ai minorenni, l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare gratuitamente almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally.

L'obiettivo non è però solo quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni per migliorare il controllo dell'auto in ogni situazione, attività di formazione che si rivolge soprattutto ai più giovani. Le iscrizioni per le prossime 8 selezioni regionali sono aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it