Covid: aumentano contagi a Uri e G.Aranci, zone rosse

Continua ad aumentare il numero delle persone contagiate dal Covid 19 nei comuni del nord Sardegna già dichiarati "zona rossa" dai sindaci. A Golfo Aranci, secondo i dati comunicati da Ats, i residenti positivi al virus sono oggi 42, cinque in più rispetto alla precedente rilevazione. Proprio nel comune gallurese martedì 30 marzo partirà la campagna di screening su tutta la popolazione: i cittadini dovranno presentarsi nella palestra comunale "Sebastiano Barrera", secondo gli appuntamenti concordati con gli uffici. Difficile la situazione anche a Uri, nel Sassarese: qui le persone che hanno contratto il virus sono "51 ufficiali e 69 in via ufficiosa" spiega la sindaca, Lucia Cirroni: "In merito allo screening di tutta la popolazione, siamo stati convocati domani per l'organizzazione della campagna, e lo stesso è programmato probabilmente per il 10 e 11 aprile - precisa - invito tutti ad aderire, il tampone sarà somministrato a partire dal decimo anno di età in su, salve diverse indicazioni".