Covid: arrivano aiuti a sostegno piscine chiuse per pandemia

Sino a 42mila euro per singola piscina a seconda dei parametri individuati dalla Regione che ha definito i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi finalizzati a sostenere i Centri sportivi natatori della Sardegna per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantirne la ripartenza. Complessivamente per il 2021 il contributo a fondo perduto ammonta a un milione di euro per i centri affiliati alla Federazione italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale o ad un Ente di promozione sportiva. Restano escluse le strutture destinate ad attività legate al benessere, ad utilizzo terapeutico, termale o sanitario.

Come sottolinea l'assessore della Pubblica Istruzione e Sport, Andrea Biancareddu, "per beneficiare del contributo le società e associazioni devono risultare, alla data di presentazione della domanda di contributo, regolarmente iscritte all'albo regionale delle associazioni-società sportive. Il contributo stanziato è finalizzato al sostegno finanziario degli aventi diritto, quale contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, nonché per favorire la ripartenza dell'attività natatoria" L'aiuto potrà essere riferito alle spese di locazione, rate di mutuo da pagare, spese di leasing, spese di energia elettrica, spese telefoniche e di connettività internet, spese di guardiania e segreteria e collaboratori (che non siano stati licenziati o messi in cassa integrazione), consumi idrici fatturati, e ulteriori spese di gestione.

Nel dettaglio lepiscine oltre i 2.000 mc: importo massimo euro 42.000; piscine dai 1.001 mc ai 2.000 mc: importo massimo euro 35.000; piscine dai 701 mc ai 1.000 mc: importo massimo euro 27.000; piscine dai 401 ai 700 mc: importo massimo euro 23.000; piscine dai 151 ai 400 mc: importo massimo euro 19.000; piscine dai 50 mc ai 150 mc: importo massimo euro 15.000; piscine in affitto con esclusiva dello spazio acqua: euro 35.000.