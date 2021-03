Bper: Sardaleasing chiude bilancio 2020 con 3,3mln di utile

L'assemblea dei soci di Bper Leasing-Sardaleasing, società del Gruppo Bper Banca, ha approvato oggi il bilancio al 31 dicembre 2020 che segna un utile netto di 3,3 milioni di euro e un margine di intermediazione pari a 49 milioni di euro. "La ripresa degli investimenti nella seconda metà dell'anno, legata anche alle azioni di sostegno all'economia varate dal Governo, ha permesso di raggiungere 510 milioni di euro di stipulato, trend in linea con l'andamento di mercato, determinando un volume complessivo di impieghi pari a circa 3,2 miliardi di euro", spiega Bper.

Nel ranking di settore monitorato dall'associazione di categoria Assilea, Bper Leasing-Sardaleasing guadagna una posizione rispetto al 2019, con costante incremento della quota di mercato. "Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Come tutte le società del gruppo, abbiamo lavorato in condizioni eccezionali a causa della diffusione della pandemia - afferma il presidente dii Sardaleasing, Giacomo Spissu - La risposta è stata adeguata alla condizione, nuova e particolare, delle imprese e contestualmente sono state completate le attività di miglioramento dei parametri fondamentali della società che è pronta ad affrontare sia le competizioni sempre più stringenti nel settore sia la sfida di una crescita possibile già nel 2021".

Con l'obiettivo del contenimento dei rischi aziendali, è stato portato a termine un rilevante programma di derisking NPL (Non Performing Loans) per circa 113 milioni di euro che ha permesso di ridurre l'NPL ratio lordo al 14,8% e l'NPL ratio netto al 9,0%, in significativa discesa rispetto al 31 dicembre 2019 e in tendenziale allineamento alle migliori performance del mercato del leasing. Tale dinamica è stata favorita dalle moratorie offerte alla clientela e ancora in corso (capitale sospeso al 31 dicembre 2020 per 123 mln) che hanno aumentato la tenuta degli impieghi attivi.