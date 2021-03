Vaccini: verso intesa medici base per accelerare

L'accordo ancora non c'è e l'intesa deve essere messa nero su bianco prima di poterla dare per certa. Ma la Regione Sardegna sembra avere incassato la disponibilità di tutte le sigle sindacali dei medici di famiglia per un coinvolgimento diretto dei professionisti convenzionati con il servizio sanitario regionale nella campagna vaccinale. Sembrano ormai superati i dubbi sull'utilizzo degli hub con il personale sanitario e i volontari di supporto che avevano fatto storcerce il naso ad alcune organizzazioni. Ora bisogna solo definire gli ultimi dettagli per trovare l'intesa definitiva in tempi brevi.

La somministrazione delle dosi va a rilento e l'Isola ha bisogno di una spinta che, se da un lato potrà arrivare dal generale Figliuolo e dalla sanità militare, dall'altra si baserà sull'apporto dei medici di base che si metteranno a disposizione negli orari concordati utilizzando gli hub vaccinali, ad iniziare da quello presente alla Fiera di Cagliari, integrando il lavoro già svolto dai medici Ats. Intanto l'arrivo nell'Isola di altre 27mila dosi circa di vaccini tra Pffizer e Moderna darà una accelerata anche alle sommistrazioni.

Nel frattempo, in attesa dell'inaugurazione del nuovo punto di vaccinazione a Oristano, potrebbero presto arrivare da Roma due grandi tensostrutture della Croce Rossa italiana messe a disposizione dalla struttura commissariale e in grado di somministrare circa 1.500 dosi al giorno. In questo caso l'intesa sarebbe stata già raggiunta e se i tempi saranno celeri servirà una settimana per montare le tende nei punti che saranno individuati dall'Ats e dall'assessorato regionale della Sanità. Resta ancora in piedi l'ipotesi di convertire in hub l'ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa a Nuoro.