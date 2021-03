Maltrattamenti in asilo Gallura, via al processo a 2 maestre

Si è aperto questa mattina al Tribunale di Tempio Pausania il processo contro Katia Tocca e Paola Tali, le due maestre dell'asilo comunale di Arzachena accusate di maltrattamenti nei confronti dei bambini e omessa denuncia nell'ambito dell'inchiesta iniziata nel 2018, in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori. Il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppe Magliulo (a latere Nicola Bonante e Camilla Tesi), ha ammesso al dibattimento oltre venti testimoni, chiamati in aula dalla pm titolare dell'inchiesta, Nadia La Femina, dagli avvocati di parte civile, Domenica Gala, Giovanna Maria Poggi, Francesca Agostina Pileri, Christian Cicoria e dai legali della difesa, Egidio Caredda, Jacopo Merlini e Roberto Diomedi.

Le parti civili hanno indicato come proprio consulente tecnico la psichiatra Maria Gabriella Angius, mentre il Tribunale nominerà nella prossima udienza fissata per il 28 aprile un consulente tecnico d'ufficio con il compito di verificare l'autenticità delle prove audio e video registrate dagli investigatori nell'asilo comunale. Le due imputate, Katia Tocca educatrice, e Paola Tali titolare della cooperativa Progresso che gestiva l'asilo, inizialmente erano state denunciate per i maltrattamenti su sei alunni. Al termine di una prima inchiesta la stessa Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma in seguito la pm La Femina, nuova titolare del fascicolo, ne aveva sollecitato la revoca unendosi alle istanze degli avvocati di parte civile.

Gli atti erano quindi stati ritrasmessi in Procura, e alle presunte sei vittime si sono aggiunti altri 19 casi di presunti maltrattamenti. "L'inizio di questo processo dà voce ai bambini che hanno subito i maltrattamenti e alle loro famiglie - sottolinea l'avvocata di parte civile, Domenica Gala - dopo tante vicissitudini questa delicata vicenda sarà trattata in tribunale, unico luogo deputato alla ricerca della giustizia attesa dalle vittime".