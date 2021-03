Incendia l'auto di un conoscente, inchiodato da telecamere

È stato inchiodato dalle riprese di una telecamera di sorveglianza il giovane che nella notte del 28 gennaio scorso ha dato alle fiamme una Peugeot 207 parcheggiata in via Svizzera a Quartu Sant'Elena. Denunciato per danneggiamento a seguito di incendio un 37ennne, già noto alle forze dell'ordine. La notte del 28 gennaio ha raggiunto via Svizzera e cosparso di benzina l'auto di un 30enne con il quale aveva avuto alcuni attriti e dopo aver appiccato l'incendio è fuggito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e i vigili del fuoco. Analizzando i filmati delle telecamere della zona, i militari della Compagnia di Quartu hanno individuato il giovane che nel corso della serata era transitato più volte in via Svizzera e poi era stato filmato mentre dava alle fiamme la Peugeot.