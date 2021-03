Esce Babadook, il nuovo singolo degli Almamediterranea

Nuovo singolo della band cagliaritana folk rock Almamediterranea. Il brano si chiama Babadook e anticipa l'album in uscita il prossimo anno: è disponibile da oggi su Youtube, Itunes, Spotify, Amazon e tutte le altre piattaforme digitali. Babadook è, nell'immaginario degli Almamediterranea, l'uomo nero rivisitato in chiave moderna, una figura apparentemente rassicurante ma che nasconde tante insidie.

"Il brano - spiega l'autore Roberto Usai, voce della band - arriva in un contesto particolare. Il momento che tutti stiamo vivendo mi ha suggerito uno spunto di riflessione da proporre al pubblico, il fatto che spesso facciamo parte di una società che si interroga poco e analizza ancor meno tutto ciò che la circonda. Il pezzo, attraverso le sue domande, è un invito a riflettere di più e ad essere più critici con gli altri e soprattutto con se stessi". Il gruppo ripropone in Babadook il sound folk rock che da sempre la contraddistingue lasciandosi andare, questa volta, anche a contaminazioni prog.

Tanti progetti. Alamamediterranea curerà le musiche originali di un film con attori di calibro nazionale, grazie alla collaborazione avviata con una importante produzione cinematografica. I particolari del progetto che per ora "sono taciuti per una questione esclusivamente scaramantica", come riferisce la band, saranno resi noti nei prossimi mesi. Un altro traguardo che si somma a quelli conquistati nella lunga carriera iniziata nel 2003 a Cagliari e densa di lavori discografici, cinque in tutto, di numerosi live e di palchi prestigiosi come quello del Primo Maggio a Roma. Un percorso artistico arricchito inoltre dalle collaborazioni con Bandabardò, Modena City Ramblers, Mau Mau, Roy Paci, Frankie hi-nrg mc e Red Ronnie.