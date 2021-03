Covid: 30 casi a Olbia, sindaco chiude le scuole sino al 6/4

Ultimi giorni di lezioni in presenza per gli studenti degli istituti superiori di Olbia: da venerdì 26 marzo e fino a martedì 6 aprile tutte le scuole della città gallurese chiuderanno i portoni e la didattica si svolgerà esclusivamente a distanza. Lo ha disposto ieri il sindaco, Settimo Nizzi, con un'ordinanza adottata per far fronte alla nuova crescita dei contagi, 30 solo nell'ultimo report. La decisione del primo cittadino è stata presa anche per consentire al personale delle scuole di aderire più agevolmente alla campagna vaccinale che inizierà proprio venerdì.