Basket: Dinamo Sassari verso ritorno sul parquet

La Dinamo Sassari saprà venerdì prossimo, con la fine della quarantena cui sono sottoposti i giocatori in seguito alla scoperta di tre positivi al Covid 19 nel gruppo squadra, se sabato 27 marzo tornerà sul parquet contro Cremona. La società di via Roma ha diramato in serata una stringata nota con cui informa che, "come da protocollo, la squadra si sottoporrà a nuovi tamponi nella giornata di venerdì 26 marzo in vista dei prossimi impegni".

I giocatori che risulteranno negativi al tampone dovranno essere pronti a tornare per la sfida casalinga contro la Vanoli Cremona, valida per la nona giornata di ritorno del campionato di Lega A. Una gara che si annuncia complicata, al di là delle assenze fra le file biancoblu. I ragazzi di coach Pozzecco non si allenano in gruppo dall'inizio della quarantena, relegati in isolamento, ciascuno a casa propria.

Dopo la gara di sabato la Dinamo è attesa da una doppia trasferta per le partite di Champions League, martedì 30 marzo a Saragozza e giovedì 1 aprile in Germania, a Bamberg. Un tour de force che per i biancoblu può valere la stagione, almeno in Europa.