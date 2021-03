ANSA-IL-PUNTO/COVID:Sardegna, militari in aiuto per vaccini

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - E' aperto il canale di comunicazione tra Regione Sardegna e il generale Francesco Paolo Figliuolo e non si esclude che possa fare un sopralluogo anche nell'Isola dove va a rilento la somministrazione dei vaccini anti Covid: anche se non risulta una regione "sorvegliata speciale". I dati però aggiornati a oggi parlano chiaro: Sardegna ancora ultima in Italia con il 71,5% di vaccini somministrati - 182.938 persone su 255.770 dosi arrivate - seguita dalla Calabria con il 72,6%.

Intanto la Confapi chiede un cambio di passo sulla campagna anti Covid. "O per la Sardegna la prossima stagione turistica sará quella del tracollo", fa sapere l'organizzazione che rilancia proponendo le vaccinazioni in azienda, peraltro già previste dal legislatore nazionale. Anche per non farsi trovare impreparati mentre altri competitor territoriali europei stanno accelerando sull'immunizzazione.

E la conferma che occorra fare presto arriva anche dai dati, non proprio confortanti, delle ultime 24 ore sui nuovi casi Covid.

Il tasso di positività in Sardegna sale al 3% e i nuovi contagi rilevati dall'unità di crisi regionale sono 153 con un incremento complessivo di 4.558 tamponi rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.218 in tutto).

Resta più o meno stabile il numero di ricoverati, 199: sono, infatti, 173 i pazienti in ospedale ne reparti non intensivi (+1), mentre sono 26 (+2) quelli in terapia intensiva.

Nel frattempo, dopo l'allarme per contatti con positivi in Consiglio regionale è scattato lo screening con tamponi per i consiglieri, il personale dipendente e tutte le persone che, a vario titolo, frequentano il palazzo. Il primo a fare il test è stato il presidente dell'Assemblea sarda, Michele Pais, dietro di lui in fila gli onorevoli. A Olbia, invece, il sindaco Settimo Nizzi, dopo l'aumento dei contagi ha disposto la chiusura delle scuole della città gallurese e la ripresa della didattica a distanza, da venerdì 26 marzo e fino a martedì 6 aprile. (ANSA).