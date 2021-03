A due gelatieri sardi i "Tre coni" del Gambero Rosso

"Tre coni" per due gelaterie sarde: "I Fenu" di Cagliari e "Dolci Sfizi" di Macomer vengono riconfermati nella Guida Gelaterie d'Italia 2021 del Gambero Rosso con il massimo riconoscimento. Per il gelatiere artigiano Fabrizio Fenu con sua moglie, la pastry Maurizia Bellu, di Marrubiu, con il loro locale in piazza Galilei a Cagliari, è il quinto anno consecutivo. Per il maestro Nicolò Vellino di Macomer il secondo.

La quinta edizione della Guida del Gambero Rosso, in collaborazione con Orion, è stata presentata questa mattina in occasione della Giornata Europea dedicata al Gelato Artigianale.

"Anche quest'anno siamo presenti nella guida delle Gelaterie d'Italia! Grazie infinite al Gambero Rosso, grazie ai nostri fantastici clienti, e grazie ai nostri grandi e favolosi collaboratori Alessandra Siddi, Alessio Balzano, Virginia Piano e Angela Cardinale!" si legge nella pagina Facebook de I Fenu.

Grande soddisfazione ha espresso all'ANSA l'altro vincitore dei tre coni, Nicolò Vellino: "Ci riempie di orgoglio aver ottenuto per la seconda volta un riconoscimento da una guida così prestigiosa del settore food. Un traguardo che ci spinge a fare sempre meglio e portare avanti la mission, valorizzando il mio territorio e i suoi prodotti".