Volo Cagliari-Milano per nascituro in pericolo di vita

Un'esame con l'ecocardiografo del policlinico "Duilio Casula" dell'Aou di Cagliari ha permesso di confermare una sospetta "diagnosi di malformazione cardiaca di un piccolo feto" ancora nella pancia della madre. Il nascituro, in pericolo di vita, e la donna sono così stati trasferiti tramite un Falcon dell'Aeronautica Militare a Milano per le necessarie cure. La "storia a lieto fine" è raccontata sulle pagine social dell'Aou di Cagliari che sottolinea "la fitta rete di comunicazione e organizzazione tra le diverse strutture sanitarie sarde, e non solo, che ha reso possibile il trasferimento urgente della mamma".