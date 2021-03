Vaccini: Sardegna reclama più dosi e apre quarto hub a Olbia

Aperto a Olbia il nuovo polo per i vaccini anti-Covid nell'ex autosalone lungo la statale 125 Orientale sarda, messo a disposizione dagli imprenditori Achenza. La struttura ha inaugurato oggi la propria attività alla presenza delle autorità sanitarie regionali. In questa fase di rodaggio, ossia da oggi e per tutta la settimana, saranno vaccinati 300 pazienti al giorno, ma il centro potrà raggiungere i 1200 vaccini al giorno.

"Stiamo dando un forte impulso alla campagna di vaccinazione anti-Covid - ha dichiarato al riguardo il presidente della Regione, Christian Solinas - Incrementiamo la capacità operativa del nostro sistema sanitario e dotiamo l'isola degli strumenti necessari per la vaccinazione di massa - aggiunge - con l'apertura del centro di vaccinazione di Olbia, che segue Cagliari, Sassari e Nuoro, stiamo segnando un cambio di passo, per fare di più è fondamentale che alla Sardegna vengano distribuite tutte le dosi necessarie".

Secondo l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, "l'hub di Olbia è il quarto, ma stiamo lavorando per attivarne altri sul territorio". Nieddu conferma che sono in corso le interlocuzioni con la Croce Rossa "per allestire una o più strutture mobili da usare dove non siano disponibili strutture adeguate". Secondo l'assessore "la campagna di vaccinazione procede ed è entrata in una fase particolarmente importante", perciò "serve regolarità e incremento della distribuzione delle dosi alla Sardegna". La linea di Nieddu è chiara. "Continueremo a mantenere fermo il criterio del 30% delle scorte per garantire le seconde somministrazioni, fondamentali per la corretta immunizzazione - conclude - il nostro sistema sanitario mostra di essere pronto, ma potremo veramente accelerare solo con l'incremento dei vaccini disponibili".

"Con i suoi 1200 metri quadri al coperto, 10 punti vaccinali, 6 postazioni per l'anamnesi e 4 banchi di registrazione compreso quello dedicato ai disabili, il nuovo hub allestito a Olbia risponde perfettamente alle necessità ed è una risposta concreta alle esigenze emerse" osserva il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.