Tennis: Musetti al Sardegna Open, Binaghi punta al pubblico

Lorenzo Musetti sicuro. Ma forse c'è anche il numero dieci al mondo Matteo Berrettini: il campione romano ha rinunciato a Miami e potrebbe ripartire proprio dall'ATP 250 di tennis, Sardegna Open, in programma dal 4 all'11 aprile su campi in terra rossa del Tennis club di Cagliari. La presenza di Berrettini è legata al superamento dell'infortunio che lo ha costretto al forfait in Florida. Le wild card sono tre: l'altra dovrebbe andare a Fabio Fognini, numero 17 al mondo, o a Marco Cecchinato, che a settembre si era rilanciato proprio con l'Atp 250 a Santa Margherita di Pula.

Possibile anche l'ingresso del pubblico una volta superata la zona arancione. "Vediamo - ha detto durante la conferenza stampa di presentazione il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi - ho condotto una battaglia del genere per gli Internazionali di Roma ottenendo la possibilità di accesso alle tribune per semifinali e finali. Ci riproveremo". Il torneo era originariamente in programma a Houston. "Ma - ha spiegato l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa - appena si è presentata l'occasione l'abbiamo portato in Sardegna. 500mila euro per me sono un investimento per far conoscere la Sardegna: da qui alla fine dell'anno abbiamo in programma 44 eventi internazionali fondamentali per dare visibilità all'Isola".

Anche perché a settembre, ha ricordato Binaghi, "circa 1,6 milioni di spettatori hanno assistito agli Atp 250 di Santa Margherita. Contiamo di superare queste cifre". Si lavora anche per far diventare il torneo internazionale un appuntamento fisso del calendario. Nell'entry list - senza considerare le wild card - figurano 8 giocatori nella top 50 del ranking, guidati dal cileno Cristian Garin, numero 20 della classifica, e dal britannico Dan Evans, numero 28. Gli altri tennisti italiani sono Lorenzo Sonego, numero 37, e Stefano Travaglia, numero 68. Tutto in sicurezza. Per quanto riguarda i partecipanti, i giocatori faranno un tampone ogni 4 giorni dal loro arrivo a Cagliari, così come previsto dai protocolli dell'ATP. Il torneo sarà trasmesso in diretta sia dal canale della FIT SuperTennis sia da Sky, nell'ambito di un accordo fra i due broadcaster in via di definizione.