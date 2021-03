Aids: sabato 27 test rapidi hiv con volontari Lila Cagliari

Sabato 27 marzo apre il servizio di test rapidi offerti da Lila Cagliari. La prevenzione di Hiv, Hcv e Sifilide prosegue nel 2021 con il contributo della Fondazione di Sardegna. Gli operatori volontari offriranno il test a chiunque deciderà di prenotarsi telefonicamente al 347 5565 300. Per accedere al servizio è necessario prenotare al centralino Lila aperto il lunedì dalle 18 alle 21 e dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20.

"La necessità di mantenere le distanze ci ha costretto da giugno 2020 in poi a limitare l'accesso alla sede - spiega Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari - I nostri volontari hanno organizzato il servizio e gli spazi per garantire a più persone possibile di fare un test gratuito, anonimo e sicuro anche in epoca Covid, con la sanificazione periodica degli spazi e l'uso di dispositivi di protezione". "L'esperienza del 2020 è stata per noi un'occasione di allenamento - aggiunge Giacomo Dessì, referente del servizio testing- ci ha permesso di migliorare il servizio su appuntamento, rispettando tutte le misure di prevenzione della Covid-19".