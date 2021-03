Covid: ultimo weekend bianco in Sardegna, boom prenotazioni

Ultimi scampoli di zona bianca in Sardegna con gli agriturismo presi d'assalto e ristoranti che per il sabato sera che precede l'arancione rischiano di fare il tutto esaurito. I dubbi sul sold out non sono legati al timore di nuovi contagi, in crescita negli ultimi giorni, ma al maltempo che imperversa in vari territori dell'Isola e che potrebbe mettere in discussione la serata di oggi nei tavolini all'aperto o i pranzi di domani in una gita fuoriporta anticipata a causa delle restrizioni per la zona rossa di Pasqua.

Nelle strutture agrituristiche si rileva il tutto esaurito già oggi, ma c'è anche un boom di prenotazioni per la giornata di domani. In tanti, poi, secondo quanto fa sapere Coldiretti, hanno scelto di passare la notte fuori casa scegliendo di trascorrere l'intero ultimo weekend bianco immersi nella natura e all'insegna delle tradizioni gastronomiche sarde.

Un"assalto" più moderato, invece, nei ristoranti, ma gli esercenti, soprattutto nelle grandi città, si preparano ad accogliere numerosi avventori per la cena di oggi e il pranzo di domani prima della nuova chiusura sino a dopo le feste.

Nel frattempo, soprattutto nelle piazze più frequentate del centro di Cagliari, in tanti questa mattina non hanno rinunciato all'aperitivo, complice anche qualche raggio di sole prima delle prime piogge che caratterizzeranno questo weekend.