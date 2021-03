Covid: tasso positività sale al 3,5%,102 nuovi casi

Sale dal 3 al 3,5% il tasso di positività in Sardegna nell'ultimo sabato di fascia bianca per l'Isola. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 102 nuovi casi Covid a fronte di 2.889 tamponi effettuati.

Si registrano anche due nuovi decessi (1.205 in tutto). In calo, invece, la pressione dei posti letto Covid negli ospedali: sono 175 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1), mentre sono 22 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.701. I guariti sono complessivamente 28.793 (+69), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185.

Sul territorio, dei 43.081 casi positivi complessivamente accertati, 10.634 (+63) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.836 (+14) nel Sud Sardegna, 3.554 (+14) a Oristano, 8.473 a Nuoro, 13.584 (+11) a Sassari.