Covid: Cappellacci e Fasolino positivi al virus

Dopo l'assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino (Fi), che ha postato un messaggio nel quale dice di essersi contagiato a causa di un contatto avuto con un positivo, anche il coordinatore regionale di Forza Italia e deputato azzurro Ugo Cappellacci ha annunciato su Facebook di avere contratto il Covid. Lo ha fatto in un videomessaggio nel quale annuncia di essere sintomatico.

"Ebbene sì. Alla fine viaggiando e andando avanti indietro e nonostante mascherina sempre indossata e tampone di controllo effettuato ogni settimana, mi sono beccato il Covid - racconta - è un po' fastidioso perchè è sintomatico, ho i sintomi della plolmonite ma sono sotto controllo e sto facendo le cure con l'eparina e il cortisone. Nonostante tutto sto abbastanza bene".

Poi l'appello finale ai suoi followers: "state attenti perché anche quando pensate di aver fatto tutto il necessario per proteggervi poi purtroppo invece ecco che può capitare come è capitato a me: questo virus è infido, è ancora in circolazione ed è pericoloso".

"Purtroppo dal tampone fatto ieri sono risultato positivo al Covid - scrive invece Fasolino - Da più di una settimana sono in isolamento fiduciario a causa di un contatto con positivo e sono in comunicazione costante con l'Ats. Il mio stato di salute è buono e sono certo che presto mi lascerò alle spalle questo maledetto virus".